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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، عددًا من شوارع مدينة دسوق؛ لمتابعة مواصلة الجهود لكسح وشفط مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية والشوارع الفرعية، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة، بمسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، بحضور اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والمقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، ونائبه، فى جولته عددًا من المناطق بالمدينة من بينها " منطقة جابر الريفي، والمسجد الإبراهيمي، وكوبرى عتريس "، مكلفًا بالعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من موجة الطقس السيئ.

ورافق محافظ كفرالشيخ، فى جولته التفقدية بشوارع المدينة العشرات من المواطنين، وحرص على الاستماع إلى مشاكلهم، والتي كان من بينها " مشكلة كوبرى عتريس، مشاكل الصرف الصحي، والمحلات بحوار المسج.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإيجاد الحل العاجل للمشاكل المطروحة، وخاصةً مشاكل الصرف الصحي بالتنسيق الكامل وتكاتف كافة الجهات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، لتحسين جودة الحياة لأبناء مركز دسوق.

محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار من شوارع دسوق.. صور
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