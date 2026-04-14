تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل جلسة محاكمة شقيقين بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بقصد ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة الخليفة لجلسة 26 أبريل.

تفاصيل القضية

تلقت مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام شخصين، بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط المتهمين.

وتبين أنهما عزت م.، وشقيقه جمال، وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهاتف محمولة.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.