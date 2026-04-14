القبض على طرفى مشاجرة داخل محل شيشة إلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام مالك محل ببيع أجهزة التدخين "شيشة إلكترونية" للأطفال حديثى السن بالقاهرة.

بالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك محل سجائر، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وطرف ثان شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، لخلافات بينهم حول استرجاع سيجارة إلكترونية قامت زوجة أحدهما بشرائها من الطرف الأول، وقيام زوجها بتصوير نجله الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه والادعاء بقيام الطرف الأول ببيع أجهزة التدخين الإلكترونية للأطفال حديثى السن "على خلاف الحقيقة".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



