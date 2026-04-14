تفاصيل السجن لعامل بتهمة خطف وهتك عرض طفل في الزيتون

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 14 عاماً، لاتهامه بهتك عرض طفل بمنطقة الزيتون.



تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من والد طفل يتهم عاطلا باستدراج ابنه وهتك عرضه داخل مخزن بدائرة القسم.



وبالفحص والتحري، تبين أن المتهم عاطل قام باستدراج الطفل المجني عليه بدعوى اللعب بدراجة هوائية إلى مخزن بعيد عن أعين الناس وما إن ذهب معه حتى جرده من ملابسه وهتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.