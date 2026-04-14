بالأسلحة البيضاء والحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على مسكن جيرانها وممارسة أعمال البلطجة وتهديدهم بإستخدام أسلحة بيضاء بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عامل ، زوجته، نجلهما ، شخصين) ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وكرباج ، وطرف ثان: (شقيق الأول "والد القائمة على النشر مصاب بجرح قطعى باليد "، نجله وزوجته، وسائق)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول ملكية إحدى الشقق بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة وتعدى الطرف الأول على المصاب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنه إصابته وإحداث تلفيات بسيارته حال توقفها أمام مسكنهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول الأسلحة المستخدمة فى التعدى (3 أسلحة بيضاء، كرباج) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.