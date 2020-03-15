خبراء أمريكيون: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع وباء كورونا

حذر خبراء صحة أمريكيون من تفشى وباء فيروس كورونا فى أنحاء الولايات المتحدة فإن المستشفيات ليست مستعدة للتعامل مع العدد الكبير المتوقع إذا حدثت زيادة صخمة فى أعداد الحالات الحرجة.





وقال الدكتور اشيش جها مدير معهد الصحة العالمى في هارفارد إنه إذا حدثت زيادة ضخمة فى الحالات الحرجة فإنه لا توجد مستشفيات أمريكية قادرة على التعامل معها.





وأشار خبراء إلى أنه ليس من الواضح بدقة عدد الأشخاص الذين قد يحتاجون لنقلهم إلى المستشفيات ولكن يحاول الأطباء أن يتوصلوا للأعداد المنتظرة، بينما تستعد الأنظمة الصحية لتدفق كبير فى عدد المرضى.





وفى هذا الصدد، توقع الدكتور جيمس لاولر من المركز الطبي في جامعة نبراسكا فى تقرير قدمه إلى اتحاد المستشفيات الأمريكية - أن يتم نقل ما يصل إلى 4.8 ملايين شخص خلال الشهرين القادمين إلى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم 1.5 مليون سيدخلون وحدات العناية المركزة.