حسام موافي : الاستخارة مفتاح الطمأنينة .. ما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله

وجه الدكتور حسام موافي رسالة مؤثرة حول أهمية الاستخارة في اتخاذ القرارات المصيرية، خاصة فيما يتعلق بالارتباط والعمل، مؤكداً أن اللجوء إلى الله يمنح الإنسان راحة وطمأنينة في اختياراته.

أهمية صلاة الاستخارة

وقال موافي خلال برنامجة علي قناة صدي البلد: "قبل ما تخطب واحدة أو ترضي بواحد، استخير ربنا.. الله يعلم وأنتم لا تعلمون"، مشدداً على ضرورة التسليم لقضاء الله وعدم الحزن على الفرص التي لم تكتمل، لأنها قد تحمل في طياتها خيراً خفياً.

وأضاف: "أوعى تزعل على حاجة مش من نصيبك، يمكن ربنا حماك من شر وانت مش عارف"، في إشارة إلى أن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها خسارة قد تكون في حقيقتها حماية إلهية.

وروى موافي تجربة شخصية من بداية حياته المهنية، موضحاً أنه حين كان معيداً عُرضت عليه فرصة عمل مميزة في السعودية، لكنه لجأ إلى صلاة الاستخارة، وجاءه الشعور بعدم القبول، فاختار عدم السفر، ليتأكد لاحقاً أن هذا القرار كان في صالحه.

وأكد أن الاستخارة كان لها أثر كبير في حياته، وساعدته في اتخاذ قرارات فارقة، موجهاً نصيحة للجميع بالتمسك بها في كل خطوة مهمة.