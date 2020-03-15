الفاتيكان: إقامة احتفالات عيد الفصح دون مصلين للحد من انتشار كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 142320 ألف إصابة على مستوى العالم، حتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، كما توفى 5388 حالة على مستوى العالم، كما انتشر فيروس كورونا حتى الآن فى 129 دولة.