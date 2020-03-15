كورونا ينقذ رئيس وزراء إسرائيل.. تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

قررت السلطات القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل بدء محاكمة رئيس الوزراء القائم بنيامين نتنياهو إلى جلسة 24 مايو، كإجراء احترزاي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.





وسبق قبل الإعلان النهائي من السلطات أن قالت وسائل إعلام عبرية إن هناك توقعات بتأجيل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بنيامين نتنياهو، بعدما أعلن وزير القضاء الإسرائيلي أمير اوحانا تعليق عمل المحاكم كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقال وزير القضاء الإسرائيلي إن العمل بالجهاز القضائي والمحاكم سيتم تعليقه بسبب حالة الطوارئ في إسرائيل، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.





وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه في ظل حالة الطوارئ، سيتم تأجيل أولى جلسات نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، حيث كان من المفروض أن تفتتح الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة.





وجاء القرار، بعد ساعات من خطاب نتنياهو الذي أعلن من خلاله عن المزيد من الإجراءات المشددة، والتعليمات المتعلقة بسبل الحد من تفشي كورونا في إسرائيل.