الأوقاف: تجنبوا المصافحة والمعانقة والتقبيل

اتخذت وزارة الأوقاف، مجموعة من التنبيهات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهذا في إطار مسؤولية الدولة والوزارة في حماية مواطنيها.

وتهيب الوزارة جميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية.





التنبيه الأول : منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر .





بما أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا أحد أهم طرق نقل العدوى فإن الرأي الفقهي الاحترازي وفق ما يمليه فقه النوازل يقتضي تجنب ذلك إلى أن تعلن وزارة الصحة انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها.





وعليه يكتفى بإلقاء السلام دون المصافحة سواء في ديوان عام الوزارة أم ديوان عام هيئة الأوقاف أم في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة والمناطق التابعة للهيئة , وكذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.





ونقترح تطبيق ذلك في جميع المصالح الحكومية كما ندعو جميع المواطنين والمتعاملين إلى الالتزام به , إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة بانتهاء الأمر بإذن الله تعالى , ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا.





التنبيه الثاني : أكدنا على عدم المعانقة في هذه الظروف وذكرنا أن رأي الإمام مالك (رحمه الله) هو كراهية المعانقة أصلا في النوازل وغيرها , وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد , وتكره المعانقة عند الشافعية إلا لقادم من سفر , ومعلوم أن من أباح المعانقة فإن ذلك مقيد بما لم يكن هناك داء يمكن أن ينتقل من خلالها , ومن ثمة نؤكد ضرورة تجنب المعانقة.





التنبيه الثالث : وإن أجاز العلماء تقبيل يد الوالد إكراما له والعالم لعلمه، فإنني أؤكد على أمرين: أن ذلك أيضا مقيد بأمن الفتنة , وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلا عن التقبيل.





وعليه يحظر حظرًا باتا على جميع العاملين بالوزارة تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقا، إذ إن تقبيل الموظف ليد أي من رؤسائه فيه دخل كبير، وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع.





قائلة: على جميع السادة رؤساء القطاعات ومديري المديريات والمناطق متابعة التنفيذ.