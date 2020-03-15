AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: تجنبوا المصافحة والمعانقة والتقبيل

الأحد 15/مارس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
اتخذت وزارة الأوقاف، مجموعة من التنبيهات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهذا في إطار مسؤولية الدولة والوزارة في حماية مواطنيها. 
 
وتهيب الوزارة جميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية. 

التنبيه الأول: منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر.

بما أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا أحد أهم طرق نقل العدوى فإن الرأي الفقهي الاحترازي وفق ما يمليه فقه النوازل يقتضي تجنب ذلك إلى أن تعلن وزارة الصحة انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وعليه يكتفى بإلقاء السلام دون المصافحة سواء في ديوان عام الوزارة أم ديوان عام هيئة الأوقاف أم في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة والمناطق التابعة للهيئة , وكذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.

ونقترح تطبيق ذلك في جميع المصالح الحكومية كما ندعو جميع المواطنين والمتعاملين إلى الالتزام به , إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة بانتهاء الأمر بإذن الله تعالى , ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا.

التنبيه الثاني: أكدنا على عدم المعانقة في هذه الظروف وذكرنا أن رأي الإمام مالك (رحمه الله) هو كراهية المعانقة أصلا في النوازل وغيرها , وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد , وتكره المعانقة عند الشافعية إلا لقادم من سفر , ومعلوم أن من أباح المعانقة فإن ذلك مقيد بما لم يكن هناك داء يمكن أن ينتقل من خلالها , ومن ثمة نؤكد ضرورة تجنب المعانقة.

التنبيه الثالث: وإن أجاز العلماء تقبيل يد الوالد إكراما له والعالم لعلمه، فإنني أؤكد على أمرين: أن ذلك أيضا مقيد بأمن الفتنة , وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلا عن التقبيل.

وعليه يحظر حظرًا باتا على جميع العاملين بالوزارة تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقا، إذ إن تقبيل الموظف ليد أي من رؤسائه فيه دخل كبير، وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع.

قائلة: على جميع السادة رؤساء القطاعات ومديري المديريات والمناطق متابعة التنفيذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يؤكد مجددا أهمية الالتزام بوقت خطبة الجمعة ويدعو لعدم المعانقة

وزير الأوقاف عن كورونا: طهروا بيوتكم فهي نصف الإيمان

خلال خطبة الجمعة .. وزير الأوقاف: لن ننسى الشهداء مهما كانت الشدائد.. وعن كورونا يشدد: طهروا بيوتكم فهي نصف الإيمان ..والشخص متعمد نقل مرض أو فيروس لآخر قاتل

وزير الأوقاف : الأخذ بالأسباب يقضي بجدية التعامل مع الإجراءات الوقائية لكورونا

وزير الأوقاف: تأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أسبوعين

قاتل متعمد..الأوقاف تكشف الحكم الشرعي لـ ناقل فيروس كورونا..فيديو

ترشيحاتنا

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

رامي رضوان عن قرار تعليق الدراسة: العيال هتربينا في الأجازة

بشرى سارة.. الكويت تنتصر على فيروس كورونا

لا داعى للقلق.. شعبة المستوردين: مخزون السلع يكفي لمدة كبيرة.. واستئناف الاستيراد قريبا

حكم سجود التلاوة وماذا أقول فيه ؟ البحوث الإسلامية توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟