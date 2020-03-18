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أخبار العالم

إسبانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بـ فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:59 م
إسبانيا تسجل ارتفاع
إسبانيا تسجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات بـ فيروس ك
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13716، كما وصلت الوفيات إلى 558، منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في إسبانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيجد 19"، وقالت إنها سجلت 2000 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة. 

هذا، وقد أعلنت الحكومة الإسبانية، الأحد، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا المميت كوفيد 19  بعد أن سجلت الدولة أكثر من 2000 إصابة جديدة.

وتعد مدريد هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث تضم 4871 حالة إصابة، أو 43% من إجمالي الإصابات في إسبانيا.

وإسبانيا هي رابع أكثر البلدان تضررا في العالم بعد الصين وإيطاليا وإيران، حيث ارتفعت الأرقام بسرعة على الرغم من الإغلاق الوطني غير المسبوق، حيث أمرت الحكومة سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
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