استشاري مناعة يوجه نصيحة مهمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد التزام كامل بفكرة العزل في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا





وأضاف أمجد الحداد في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: " من الممكن أن ينتقل الفيروس بعد المصافحة والتقبيل من الشخص المصاب للسليم".





وأوضح أمجد الحداد أن "الشخص السليم مناعيا سيتغلب على فيروس كورونا ومن الممكن ألا تظهر عليه أعراض، والخطر الأكبر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكر والقلب والضغط".





وأشار أمجد الحداد إلى أن كبار السن عرضة للدخول في مضاعفات المرض والتعرض لالتهاب رئوي حاد يؤدي إلى الوفاة، منوها بأن فكرة العزل الذاتي بالمنزل في غاية الأهمية لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين وعدم انتقال الفيروس إلى كبار السن.





وتابع أمجد الحداد: "على أصحاب الأمراض المزمنة البقاء في المنزل وعدم النزول في الشوارع وحضور الأفراح والعزاء".