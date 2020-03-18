4 إجراءات عاجلة.. أطباء القاهرة تدعو لمنع زيارة المرضى بالمستشفيات لمواجهة كورونا

ثمنت نقابة أطباء القاهرة جهود الدولة في مواجهة وباء كورونا المستجد، م ناشدة الاطباء بضرورة اتخاذ كل الوسائل العلمية في مكافحة العدوي والابلاغ فورا عن اي تقصير في هذا الصدد.





كما ناشد نقابة أطباء القاهرة المسئولين سرعة اتخاذ القرارات التالية:





1- ضم (الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة الضغط والسكر والاورام وامراض نقص المناعة وامراض القلب والجهاز التنفسي، وكذلك الأم الحاضنة لأطفال) من أفراد الفريق الطبي لقرار رئيس الوزراء بالأجازة مدفوعة الأجر والبقاء بالمنزل ، وذلك نظرا لأنهم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات في حالة انتقال المرض لهم.





2 - الحد من الزحام في العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بتحديد عدد الحالات التي يتم الكشف عليها تبعا لطاقة استيعاب العمل و عدد أفراد الطاقم الطبي علي أن يتم تطبيق معايير الجودة و مكافحة العدوي علي العيادات الخارجية بالمستشفيات مع العلم ان حالات العيادة الخارجية غير الطارئة.





(يمكن الاسترشاد بتجربة حجز الكشف المسبق في برنامج علاج فيروس سي)، مع التأكيد علي مديري المستشفيات بضرورة توفير أماكن انتظار للمرضي جيدة التهوية و تلافي الزحام أمام أبواب العيادات.





3- قرار بمنع الزيارة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية و الرعايات لمنع نقل العدوي للسادة الزائرين وكذلك تحديد عدد المرافقين للحالات بمرافق واحد فقط.



