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محافظات

أوقاف القليوبية : تعقيم المساجد وصلاة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة واقتصار العمل في المساجد على الصلاة فقط بالإضافة لتعليق جميع الدروس والندوات والأنشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد لمواجهة كورونا.


وأوضح وكيل الأوقاف أنه جرى التنبيه على كافة مساجد المحافظة ببدء التعقيم لمواجهة كورونا للمساجد بدءا من اليوم استعدادا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدا على أن تتم عمليات التطهير مساء اليوم الخميس عقب صلاة العشاء وأن يعيد التطهير مرة أخري عقب صلاة الفجر ثم مرة ثالثة قبيل بدء شعائر صلاة الجمعة.


وحذر أبو السعود من استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه على المواطنين بأي تعليمات أو قرارات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا أو أي تعليمات أو تنبيهات من أي جهة دون الرجوع أولا للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين أو إستغلال المنابر في الدعاية أو نشر الشائعات.


وأضاف أنه عقد اجتماعا بجميع مديري الإدارات على مستوى المحافظة حضرة مديرى عموم الدعوة، والمساجد الحكومية والمتابعة وغيرها وتم التشديد على انتظام العمل بالمساجد الحكومية والتصدي للشائعات والالتزام بموضوعات الخطب التى تعلنها الوزارة كما نبه أنه لا توجد نية لإلغاء صلاة الجماعة من المساجد مشددا على ضرورة نظافة المسجد ودورات المياه عقب كل صلاة وفي وجود الإمام والموظفين وكذا عقب انتهاء الصلاة.

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