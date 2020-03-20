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مرأة

لتجنب الإصابة بالفيروسات.. طريقة عمل الخبز فى المنزل

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:29 ص
العيش
العيش
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نهى هجرس
الخبز من الأطعمة الأساسية لكل الناس وفي مختلفة الوجبات، ويجب أن يتواجد فى المنزل طوال الوقت، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الخبز.

المقادير

- نصف كيلو دقيق أبيض "500 جرام"
- 1 كوب ماء كبير دافئ للعجن "225 مل"
- نصف كوب زيت ذرة "100 مل"
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" لبن بودرة "20 جم"
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خميرة "15 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر "5 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" سكر "5 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح "5 جرام"
 

خطوات التحضير
- نقسم كمية الماء المستخدمة نصفين ونخلط السكر والخميرة مع نصفها، ونتركها جانبًا بدون تغطية لمدة ربع ساعة حتى يظهر فقاعات على سطحها "كدليل للتفاعل".
- في بولة غويطة، نضع المكونات الجافة (الدقيق واللبن البودرة والبيكينج باودر والملح)، ونخلطها جيدًا.
- نضيف خليط الخميرة إلى بولة المكونات الجافة، ونعجن مرة أخرى.
- نضيف نصف كوب الماء الآخر إلى البولة بالتدريج مع العجن المستمر لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- نغطي البولة بفوطة نظيفة أو نايلون، ونتركها في مكان دافئ وجاف لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها "يمكن تركها في الفرن دون اشعاله".
- بعد ساعة، نقسم العجين إلى كرات صغيرة، ونتركها ربع ساعة لترتاح.
- على سطح صلب ونظيف نرش بعض الدقيق، ثم نفرد عليه كرات العجين بالنشابة حتى يصبح بسمك نصف سم "استخدام الدقيق هنا لعدم - التصاق الخبز بالسطح".
- نرص الخبز على صينية مبطنة بالدقيق، ويغطى لمدة 40 دقيقة.
- نسخن مقلاه غير قابلة للإلتصاق، ونضع فيها الخبز المفرود.
- نترك المقلاه الموجود بها الخبز على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم يقلب بعدها على الوجه الآخر حتى يحمر وينتفخ.
- تكرر العملية في باقي العجين المفرود حتى انتهاء الكمية، ثم يلف بفوطة نظيفة بعد التسوية حتى لا يجف.

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