لتجنب الإصابة بالفيروسات.. طريقة عمل الخبز فى المنزل

الخبز من الأطعمة الأساسية لكل الناس وفي مختلفة الوجبات، ويجب أن يتواجد فى المنزل طوال الوقت، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الخبز





المقادير





- نصف كيلو دقيق أبيض "500 جرام"

- 1 كوب ماء كبير دافئ للعجن "225 مل"

- نصف كوب زيت ذرة "100 مل"

- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" لبن بودرة "20 جم"

- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خميرة "15 جرام"

- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر "5 جرام"

- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" سكر "5 جرام"

- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح "5 جرام"





خطوات التحضير

- نقسم كمية الماء المستخدمة نصفين ونخلط السكر والخميرة مع نصفها، ونتركها جانبًا بدون تغطية لمدة ربع ساعة حتى يظهر فقاعات على سطحها "كدليل للتفاعل".

- في بولة غويطة، نضع المكونات الجافة (الدقيق واللبن البودرة والبيكينج باودر والملح)، ونخلطها جيدًا.

- نضيف خليط الخميرة إلى بولة المكونات الجافة، ونعجن مرة أخرى.

- نضيف نصف كوب الماء الآخر إلى البولة بالتدريج مع العجن المستمر لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

- نغطي البولة بفوطة نظيفة أو نايلون، ونتركها في مكان دافئ وجاف لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها "يمكن تركها في الفرن دون اشعاله".

- بعد ساعة، نقسم العجين إلى كرات صغيرة، ونتركها ربع ساعة لترتاح.

- على سطح صلب ونظيف نرش بعض الدقيق، ثم نفرد عليه كرات العجين بالنشابة حتى يصبح بسمك نصف سم "استخدام الدقيق هنا لعدم - التصاق الخبز بالسطح".

- نرص الخبز على صينية مبطنة بالدقيق، ويغطى لمدة 40 دقيقة.

- نسخن مقلاه غير قابلة للإلتصاق، ونضع فيها الخبز المفرود.

- نترك المقلاه الموجود بها الخبز على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم يقلب بعدها على الوجه الآخر حتى يحمر وينتفخ.

- تكرر العملية في باقي العجين المفرود حتى انتهاء الكمية، ثم يلف بفوطة نظيفة بعد التسوية حتى لا يجف.



