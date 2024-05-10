الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية بشأن قضية محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وحسين الشحات، جناح فريق الأهلي.





وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "اليوم تم حجز قضية محمد الشيبي وحسين الشحات، للحكم إلى يوم 30 مايو الجاري، على الجانب الأخر اتحاد الكرة أرسل الموضوع إلى الاتحاد الدولي لمعرفة رأيه في القضية لأن النادي الأهلي قدم شكوى، الاتحاد الدولي سيطالب اتحاد الكرة بتطبيق لوائحه لأن القضية شأن داخلية".

وأضاف: "النادي الأهلي هيصعد القضية، هذا الموضوع بين محمد الشيبي وحسين الشحات، ما نخلص الليلة بقى، الشحات، اعتذر مرةواتنين، مفيش ما يمنع من عقد جلسة صلح محترمة ويخلص الموضوع".





وتابع: "متدخلش الخطيب، في الموضوع لأن الخطيب اللي فيه مكافيه ولا تدخل سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ،وواضح إن سالم الشامسي، سايب الموضوع كله للإدارة هنا في مصر".





وأكمل: «يا جماعة هو مفيش رجل رشيد، الناس بتضحك علينا، في الآخر يعني إيه اللي هيحصل غرامة، حبس مع إيقاف التنفيذ، حبس شهر، وبعدين يعني في إيه عيب والله، والله العظيم الناس بتضحك علينا، الأمر ميبقاش بالشكل الصعب ده، أنا بقول من الأخر الصلح خير».