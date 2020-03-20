الصحف الإماراتية اليوم.. تحديثات على إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون.. السعودية تقرر تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين.. والصين تسجل صفر إصابات بـ كورونا لليوم الثاني

-الكويت تمدد تعطيل الدراسة إلى 4 أغسطس لمواجهة "كورونا"

-الأرجنتين تفرض الحجر الصحي الإلزامي للحد من انتشار كورونا

-مقتل جنديين تركيين في إدلب

-ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 15 ألف

-الجزائر توقف النقل العام وتغلق المقاهي والمطاعم لمحاربة كورونا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع مستجدات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الدولة قررت تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة والتي ستكون سارية المفعول اعتبارًا من غد السبت وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.





وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالإضافة إلى الالتزام بالحجرالمنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الدولة ومن لايملك منزلا فى الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.





وفي الشأن العربي والإقليمي، قال صحيفة "الإمارات اليوم" إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ذكرت تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، بدءًا من اليوم الجمعة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، هاني بن حسني حيدر، إن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من اليوم الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المصلين.





ومن الصحيفة ذاتها، قررت الكويت، تمديد فترة تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، إن الفترة المتبقية من العام الدراسي، ستكون بداية من أغسطس المقبل، وستكون تكميلية، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في ديسمبر المقبل.





وأكد الوزير، أن إنهاء العام الدراسي الجاري مبكرا كما طالب البعض، يعد ظلما للطلبة، ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرض، لافتا إلى أنه بالنسبة لقضية رسوم المدارس الخاصة، فسيتم الحوار فيها لاحقا.





فيما أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الحكومة الجزائرية شددت أمس الخميس، إجراءاتها الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت الحكومة، إنها ستعلق خدمات النقل العام وتغلق المقاهي والمطاعم وتبلغ نصف العاملين في الدولة بالبقاء في بيوتهم وتأمر قوات الأمن بالتشديد في منع التجمعات العامة.





وستُطبق هذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الأحد بعد العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في الجزائر.





وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "البيان" أن مدينة ووهان الصينية سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة صفرية للإصابات بكورونا "كوفيد-19"، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.





ومن الصحيفة ذاته، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بعد اجتماع مع حكام الأقاليم، فرض حجر صحي إلزامي واسع النطاق في بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبموجب القرار لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم حتى 31 مارس، باستثناء الذهاب إلى متاجر البقالة القريبة والصيدليات.





واستثى القرار بعض الفئات المهنية التي يمكنها الذهاب إلى العمل وهم :الأطباء والممرضات وضباط الشرطة؛ والعاملين في الصناعات الغذائية والدوائية والبترولية ؛ والعاملين في المتاجر والصيدليات وموظفي الشركات اللوجستية.





ومن صحيفة "الخليج" ذكرت أن أنقرة أعلنت، أمس الخميس، مقتل جنديين تركيين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، في وقت أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة غربي حلب، ليرتفع تعداد نقاطها في منطقة "خفض التصعيد" إلى 43 نقطة.





وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 15030 شخصًا.





جاء ذلك بناء على الأعداد التي أعلنتها الولايات الألمانية كل منها على حدة أمس الخميس.





وجاء في صدارة الولايات الألمانية التي بها أكبر عدد من المصابين بالفيروس ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 4970 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا بأكثر من 2280 ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 2740 شخصًا.