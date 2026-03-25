أحمد الفيشاوي يعلن عودة فيلم سـ.فاح التجمع بجميع دور العرض

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن عودة عرض فيلمه “سفاح التجمع” مرة أخرى في مختلف دور العرض السينمائي بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد فترة من رفعه من شاشات السينما. وجاء الإعلان عبر صفحته الرسمية على تطبيق الانستجرام ، حيث نشر منشورًا أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه ومحبي العمل.

وأكد الفيشاوي في منشوره أن الفيلم سيعود إلى جميع السينمات ابتداءً من الأيام القليلة المقبلة، موجّهًا دعوة مباشرة للجمهور لمشاهدته مجددًا، خاصة لمن لم تتح لهم الفرصة لمتابعته خلال فترة عرضه الأولى. وأرفق الفنان الإعلان بصورة من الفيلم، ما أعاد تسليط الضوء على العمل وأجوائه المثيرة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا عند طرحه.

ويُعد فيلم “سفاح التجمع” من الأعمال التي أثارت جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه، نظرًا لطبيعته الدرامية المشوّقة التي تمزج بين الجريمة والغموض، إلى جانب تناوله لقصة مستوحاة من أحداث واقعية، وهو ما زاد من فضول الجمهور لمتابعته. كما حظي أداء أحمد الفيشاوي بإشادة قطاع كبير من النقاد، الذين اعتبروا الدور من أبرز محطاته الفنية في الفترة الأخيرة.

عودة الفيلم للسينمات تأتي في إطار استجابة واضحة للإقبال الجماهيري الذي شهده خلال عرضه الأول، بالإضافة إلى الطلب المتزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من المتابعين عن رغبتهم في إعادة عرضه، سواء لمشاهدته مجددًا أو لمشاهدته لأول مرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأفلام ذات الطابع الواقعي وقصص الجرائم الحقيقية، التي باتت تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن إعلان العودة عبر الانستجرام حصد آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، في مؤشر واضح على استمرار الاهتمام بالفيلم، وترقب الجمهور لإعادة طرحه في دور العرض.