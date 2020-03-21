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رياضة

نادي أسوان يمدد الراحة السلبية للاعبي فريق الكرة لنهاية مارس

السبت 21/مارس/2020 - 08:49 ص
أسوان
أسوان
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رباب الهوارى
قرر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، وبالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي ، تمديد فترة راحة لاعبين الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية شهر مارس.

وصرح مصطفي أمين عضو مجلس الادارة والمشرف على الفريق، بأن نادى أسوان قرر تمديد فترة راحة لاعبين الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية شهر مارس وذلك بالتنسيق مع مجدى عبدالعاطى المدير الفني للفريق . 

وأكد "أمين " أن الفريق كان قد حصل علي راحة سلبية الأحد المقبل عقب قرار تجميد الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تماشيًا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق الأنشطة الرياضية في مختلف الأماكن الرياضية على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين . 

ونظرا لسوء الأحوال فقد قرر مجلس الادارة ،تمديد فترة الراحة السلبية لنهاية شهر مارس ، حرصا علي سلامة اللاعبين وجميع العاملين بالنادي .
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