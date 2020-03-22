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تكنولوجيا

Google تدشن موقعا خاصا بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:21 ص
Google يدشن موقع
Google يدشن موقع خاص بفيروس كورونا بهذه الدولة
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل "Google"، الأمريكية العملاقة، موقعا إلكترونيا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ويحتوي الموقع على معلومات حول إرشادات واختبارات الفيروس التاجي، حيث تعمل الدولة على إبطاء انتشار الوباء القاتل.

وقالت جوجل فى تدوينة لها، إنها عملت مع الهيئات والسلطات ذات الصلة من أجل إطلاق موقع " google.com/covid19"، في وقت متأخر أمس، الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة "reuters".

وأضافت: "يتكون الموقع الجديد من موارد وروابط تركز على أمراض الجهاز التنفسي القاتلة الخاصة بـ (covid19)، وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به".

وأوضحت شركة عملاق البحث الأمريكي، قائلة: "إن الموقع الذي أطلق اليوم في الولايات المتحدة، سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Google، "سوندار بيشاي"، في منشور على مدونة يوم الأحد الماضي: "إن عملاق البحث كان في شراكة مع الحكومة الأمريكية لإنشاء موقع ويب بحلول 16 مارس".

ومع ذلك، تأخر الإطلاق حيث تغيرت التوجيهات المحلية والوطنية بشكل كبير من يوم الأحد إلى الاثنين، وقالت الشركة إنها ستطرح الموقع في وقت لاحق من الأسبوع.

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