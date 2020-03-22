Google تدشن موقعا خاصا بـ فيروس كورونا

بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. أطلقت شركة جوجل "Google"، الأمريكية العملاقة، موقعا إلكترونيا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصةالمستجد في الولايات المتحدة.





ويحتوي الموقع على معلومات حول إرشادات واختبارات الفيروس التاجي، حيث تعمل الدولة على إبطاء انتشار الوباء القاتل.





وقالت جوجل فى تدوينة لها، إنها عملت مع الهيئات والسلطات ذات الصلة من أجل إطلاق موقع " google.com/covid19"، في وقت متأخر أمس، الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة "reuters".





وأضافت: "يتكون الموقع الجديد من موارد وروابط تركز على أمراض الجهاز التنفسي القاتلة الخاصة بـ (covid19)، وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به".





الولايات المتحدة ، سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة". وأوضحت شركة عملاق البحث الأمريكي، قائلة: "إن الموقع الذي أطلق اليوم في، سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة".





وقال الرئيس التنفيذي لشركة Google، "سوندار بيشاي"، في منشور على مدونة يوم الأحد الماضي: "إن عملاق البحث كان في شراكة مع الحكومة الأمريكية لإنشاء موقع ويب بحلول 16 مارس".





ومع ذلك، تأخر الإطلاق حيث تغيرت التوجيهات المحلية والوطنية بشكل كبير من يوم الأحد إلى الاثنين، وقالت الشركة إنها ستطرح الموقع في وقت لاحق من الأسبوع.



