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تكنولوجيا

بسبب توقف الدراسة.. كول أوف ديوتي تتخطى 30 مليون مستخدم في 10 أيام

الأحد 22/مارس/2020 - 01:06 ص
كول أوف ديوتى تتخطى
كول أوف ديوتى تتخطى 30 مليون مستخدم في 10 أيام
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ندى على
منذ توقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـإجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، شهد الازدياد على الألعاب خاصة ألعاب الفيديو الإلكترونية على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة ألعاب الفيديو إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.

وتخطت لعبة Call of Duty: Warzone كول أوف ديوتى، 30 مليون مستخدم، حول العالم في خلال 10 أيام فقط، واحتفل مطوروا اللعبة على موقع تويتر، بتخطيهم أكثر من 30 مليون لاعب، وقاموا بتشجيع المستخدمين على تحميلها. 

وبحسب  موقع Engadget فقد بدأت اللعبة بتباطؤ في نمو عدد المستخدمين، حيث كان عددهم ثلاثة ملايين لاعب في البداية، ثم بدأت في ازدياد كبير إلى أن وصلت إلى 15 مليون مستخدم في  ثلاثة أيام فقط، إلى أن تخطت حاجز 30 مليون.  

وتم إطلاق لعبة Call of Duty Warzone ،منذ أيام قليلة، على منصات الألعاب PlayStation 4 ومنصة Xbox One والكمبيوتر الشخصي، كما أن اللعبة مدرجة على متجر Xbox و PlayStation Store ، وذلك مع إمكانية تحميلها بسهولة.

كما وصلت منصة ألعاب الفيديو Steam إلى أكثر من 20 مليون مستخدم خلال أيام، وذلك بسبب توقف الدراسة في عدد كبير من دول العالم أدى إلى زيادة عدد المستخدمين لمنصات ألعاب الفيديو بشكل ملحوظ.


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