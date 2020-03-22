بسبب توقف الدراسة.. كول أوف ديوتي تتخطى 30 مليون مستخدم في 10 أيام

منذ توقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـإجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة

، شهد

على الألعاب خاصة ألعاب الفيديو الإلكترونية على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة

إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.

الازدياد