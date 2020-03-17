بسبب توقف الدراسة.. منصة ألعاب الفيديو Steam تصل إلى 20 مليون مستخدم

نظرا لتوقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـ إجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة تفشى فيروس كورونا ، نتج عنه ازدياد في استهلاك شبكة الإنترنت على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة ألعاب الفيديو إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.





ووصلت منصة ألعاب الفيديو Steam إلى أكثر من 20 مليون مستخدم خلال أيام، وذلك بسبب توقف الدراسة في عدد كبير من دول العالم أدى إلى زيادة عدد المستخدمين لمنصات ألعاب الفيديو بشكل ملحوظ.





وحققت لعبة Call of Duty Warzone نجاحا كبيرا وصل إلى أكثر من 15 مليون شخص خلال أربعة أيام فقط وذلك على الوضع المجانى للعبة.





وتم إطلاق Call of Duty Warzone ،منذ أيام قليلة، على منصات الألعاب PlayStation 4 ومنصة Xbox One والكمبيوتر الشخصي، كما أن اللعبة مدرجة على متجر Xbox و PlayStation Store ، وذلك مع إمكانية تحميلها بسهولة.





وكان تقرير من وكالة بلومبرج، قد كشف أن الأطفال في إيطاليا يستهلكون ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا