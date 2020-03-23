شوارع خالية.. بيروت تطبق حظر تجول ذاتيا خوفا من كورونا.. فيديو

أعلنت السلطات اللبنانية حظر تجوال ذاتيا يلزم فيه المواطنون منازلهم بشكل طوعي، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 248.

وعرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات لشوارع بيروت وهي خالية، بعد تطبيق قرار خظر التجوال الذاتي من قبل المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مواطنا من سكان في منطقة الشرحبيل في بقسطا، قصد أحد مستشفيات مدينة صيدا، وهو يعاني من عوارض مرضية شبيهة بعوارض فيروس كورونا، فطلب منه الذهاب فورًا الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لإجراء الفحص.

وعلى الفور تم ابلاغ رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر الذي أوعز إلى شرطة البلدية بتسيير دوريات في محيط المبنى الذي يقطنه، وابلاغ عائلته بعدم الخروج من المنزل إلى حين صدور نتيجة الفحص، معلنا أنه تم التواصل مع المريض وهو في طريقه إلى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة، و"هو متعاون جدًا".





ولفت مزهر إلى أن البلدية "تقوم بحملات تعقيم دورية للشوارع والمباني، وتؤكد ضرورة إلتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، واتباع سبل الوقاية والارشادات الصحية"، مذكرا بأنه "يمكن التواصل مع لجنة الطوارئ التابعة لبلدية بقسطا على الرقم التالي: 78858180 في حال ظهور اي عوارض مرض أو حرارة، أو لطلب أي مساعدة".





كانت بلدية بقسطا قد أصدرت تعميمين الأسبوع الماضي، طلبت في الأول منهما إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية والصناعية والسياحية والرياضية والأكشاك والمقاهي بمختلف انواعها، ضمن نطاق البلدية، من 16 آذار الجاري إلى 29 منه ضمنا، باستثناء الافران والصيدليات ومحلات السمانة والخضار والملاحم، على أن تتخذ المستثناة إجراءات سلامة عامة منها: ارتداء العاملين فيها الكمامات والقفازات واستعمال المعقمات باستمرار، والعمل على تهوية المكان، وتنظيم دخول المواطنين بشكل فردي.

ودعت في التعميم الثاني أهالي البلدة إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، واتباع سبل الوقاية والارشادات الصحية ومنها تعقيم المنازل من الداخل والخارج دوريًا، غسل اليدين باستمرار، غسل الملابس يوميًا على درجة حرارة 60، التزام مسافة آمنة حوالي المترين عند التواصل بين الأشخاص، اتباع الإرشادات الخاصة عند السعال أو العطس، الحرص التام على عدم لمس الوجه إلا بعد تعقيم اليدين مباشرة.