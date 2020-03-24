لمواجهة كورونا.. شباب دمليج في المنوفية يعقمون شوارع القرية وجدران المنازل





حيث عقم الشباب جميع أنحاء القرية بواسطة موتور لرش الكلور المخفف علي واجهة المنازل وفي شوارع القرية وعلي جدران المنازل بغرض تعقيمها ووقاية الأهالي من الإصابة بفيروس كورونا .





كما رفع الشباب لافتات مكتوب عليها طرق الوقاية من الفيروس وطرق تعقيم المنازل وكيفية الحذر من الإصابة بفيروس كورونا ، فضلا عن لافتات مكتوب عليها نصائح للأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج من المنازل .





وأكد الشباب أنهم قاموا بهذه الأعمال لتوعية المواطنين بخطر فيروس كورونا وضرورة التحصن وأخذ الحذر والحيطة من الإصابة به ولمساعدة الدولة في التصدي لهذا الخطر الجسيم الذي يهدد البلاد.

شهدت قرية دمليج بمحافظة المنوفية قيام بعض شباب القرية بعمل قافلة توعية حول القرية لتوعية الأهالي بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج .