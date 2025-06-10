تجديد حبس قائد سيارة دهس 3 فتيات أثناء عبورهن طريق الأوتوستراد

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس قائد سيارة صدم 3 فتيات أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي وذلك 15 أيام على ذمة التحقيقات التي تحريها.









ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة صدم 3 فتيات أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي.





تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاعا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.





وبالفحص تبين إصابة 3 فتيات صدمتهن سيارة مسرعة أثناء عبورهن طريق الأوتوستراد، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.