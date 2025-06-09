تجديد حبس فتاة دهست عاملا بسيارتها في المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سيدة دهست عامل حال عبوره الطريق نتج عن ذلك إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاته، وذلك 15 أيام على ذمة التحقيقات.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.





بالإنتقال والفحص تبين أنه حال قيادة إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم سيارتها بالطريق محل البلاغ إصطدمت بـ عامل مقيم بمحافظة المنيا حال عبوره الطريق ، نتج عن ذلك إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاته ، وبمواجهة المذكورة إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.