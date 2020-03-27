هكذا ستكون حكومة نتيناهو وجانتس

في أعقاب تفكيك حزب "كاحول لافان" وترشح زعيم حزب "حصانة إسرائيل"، بيني جانتس لمنصب رئاسة الكنيست، ووفقا للاتفاقات المبرمة حتى اللحظة بين الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة، فإن حزب "حصانة إسرائيل" برئاسة بيني جانتس سيحصل على كل من الوزارات التالية "الخارجية، الحرب، القضاء، الاتصالات، الاقتصاد"، كما سيشغل جانتس منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

أما بخصوص الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها أحزاب اليمين والحريديم، فسيتم تعيين يسرائيل كاتس من حزب الليكود وزيرا للمالية، وسيعود يولي أدلشتاين لمنصب رئاسة الكنيست، في حين سيحصل حزب أريه درعي عن حزب شاس الحريدي على وزارة الداخلية، بينما سيحصل يعقوب ليتسمان عن حزب يهدوت هتوراة الحريدي على وزارة الصحة.

هذا ومن المتوقع أن يتم تعيين زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بنيت وزيرا للتعليم التي كان يشغلها قبل تقلده لحقيبة وزارة الجيش.

جدير بالذكر، أن حزب يش عتيد أعلن عن انسحابه من مجموعة الواتسآب الخاصة بحزب كحول لفان، في أعقاب المستجدات الأخيرة وذهاب غانتس نحو حكومة وحدة مع نتنياهو.



