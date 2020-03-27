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فن

حلا شيحة توجه رسالة لـ نسرين أمين عبر انستجرام

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة "حلا شيحة" صورة جديدة لها بصحبة الفنانة نسرين أمين على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة:"صدفة جميلة مع الجميله نسرين أمين بحبها وبحب إحساسها و تمثيلها ...بتمنالك التوفيق و النجاح يا نيسو". 

وتنشغل حلا شيحة حاليًا بتصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني والذي يشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق
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