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محافظات

بعد ترويج شائعة إصابة كورونا .. ماذا فعلت الدولة مع طبيب أسوان؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:05 م
التحقيق مع طبيب
التحقيق مع طبيب
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه لا تهاون مع من يقوم بنشر أي شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأطباء بمستشفى أسوان الجامعى بإحالته للتحقيق مع إلغاء انتدابه وعودته لمديرية الصحة لأنه تسبب في إثارة  بلبلة الرأي العام وتكدير السلم الاجتماعى. 

وشدد المحافظ إلى أن كل شخص مسئول عن ما ينشر بصفحته بالفيسبوك، حيث قام هذا الطبيب بنشر معلومات غير صحيحة بشأن ظهور حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد لحالة أصيبت في حادث مروري وتم تحويلها من مستشفى كوم أمبو المركزى لمستشفي أسوان الجامعى. 

وأثبتت التحاليل والفحوصات الطبية خلو الحالة المذكورة من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد  .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن قسم الطب الوقائي داخل المستشفيات بيقوم بأخذ مسحة من أي حالة مرضية ترد إليها كإجراء احترازي لتحليلها بالمعامل التابعة للمديرية ضمن الإجراءات والتدابير  الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد. 

وناشد إيهاب حنفى الجميع بضرورة تحري الدقة عند تداول أي معلومات متعلقة بهذا الشأن حيث ستقوم المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يحاول اثارة الشائعات والمعلومات المغلوطة وخاصة أنه لا توجد أي حالات تأكد إصابتها بالفيروس من أسوان حتى الآن.
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