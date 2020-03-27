مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

كشفت صحيفة "وورلد ديلي" البريطانية، أن 14 فردًا من قبيلة أكلي لحوم البشر الشهير "كورواي" في بابوا غينيا الجديدة، توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا بعدما اكتشفت السلطات أنهم ذبحو مهندسًا صينيًا كان مصابًا بالمرض.





وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الخميس، أن المهندس الصيني "وو جينج" كان يعمل لدى شركة تعدين صينية مقرها شمال شرقي أستراليا، مشيرةً إلى 87 فردًا من القبيلة المعزولة، والتي يزيد عدد أفرادها على 118 وتسكن في منطقة نائية من البلاد قد أصيبوا أيضًا بالفيروس.





ونقلت "وورلد ديلي" عن مصادر بالشرطة قولها إن "تلك الحادثة فسرت سبب اختفاء المهندس الصيني في المنطقة نهاية فبراير الماضي, بعد الإبلاغ عن فقدانه من قبل شركة "زيجن" للتعدين".



