الجيش الإسباني ينقل مئات الجثث لمتوفين بـ فيروس كورونا

سجلت إسبانيا رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا التاجي في يوم واحد مع تسلم الجيش الآن سلطات الطوارئ لنقل الجثث لأن المتعهدين الجنازات لا يمكنهم التعامل.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وصل عدد الوفيات من فيروس Covid-19 في الـ 24 ساعة الماضية إلى 832 ، وقد ظهر هذا الصباح.





و يتفوق هذا الرقم على الرقم القياسي الإسباني السابق الذي بلغ 769 حالة وفاة بالفيروس التاجي الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة.





تشير الإحصائيات القاتمة إلى وفاة 5690 شخصًا مصابًا بالفيروس في إسبانيا.





تظهر أرقام وزارة الصحة الإسبانية أن 72248 شخصًا مصابًا ، و 40630 بحاجة إلى العلاج في المستشفى ، وتم إدخال 4575 شخصًا في العناية المركزة وتم علاج 12285 شخصًا من المرض.