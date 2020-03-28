مرتديًا الكمامة.. محافظ أسيوط يقود حملة تطهير مستشفى الصدر وكورنيش الإبراهيمية

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت ، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط وميدان اسماء الله الحسنى وشارع كورنيش الترعة الابراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على ان يتم استمرار اعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد ١٩" وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .





جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ونواب رئيس حى شرق وفرق التطهير والتعقيم التابعة لشركة مياه الشرب .





وأشار المحافظ الى ان حملة التعقيم والتطهير بدأت برش مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية ثم انطلقت لتعقيم شارع كورنيش الترعة الابراهيمية وشارع مديرية الصحة ثم ميدان اسماء الله الحسنى وتم تطهير ورش جميع السيارات على جانبى الطريق ومداخل الابراج السكنية والمحلات وسور الكورنيش .





ثم قامت الحملة بتطهير ورش مدخل مستشفى الصدر التى يتم بها تحليل العينات للمشتبه اصابتهم بفيروس كورونا والدور الارضى والمكاتب الادارية وغرف الاستقبال والمداخل الخاصة بالمستشفى والابواب والطرقات استكمالا لجهود مديرية الصحة فى اعمال التعقيم والتطهير باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب بالمحافظة .





وأكد محافظ أسيوط ان حملات وفرق التطهير والتعقيم مستمرة فى اعمالها بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين فى مجال التطهير والتعقيم تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء لانجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .





يذكر ان محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان ( 105 ) و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية .



