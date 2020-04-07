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بسام راضي يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس مع مدبولي.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:57 ص
بسام راضي، المتحدث
بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
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اسراء صبري
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء، كان موسعا، لافتا إلى أنه تناول تدعيات أزمة فيروس كورونا، ولكن في الشق الاقتصادى.

وأشار بسام راضي، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، إلي أن الاجتماع هدف إلي تخفيف تداعيات فيروس كورونا علي المواطنين والقطاعات المتضررة، لافتا إلي أن حزمة القرارات التي اتخذت أمس؛ تعتبر خطوة أضافية  ضمن حزمة القرارات التى أتخدها الرئيس الفترة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أبرز القرارات التى اتخذت، هي: منح العمالة غير المنتظمة مبلغا قدره 500 لمده 3 أشهر ابتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس بسرعة الانتهاء من بناء50 ألف وحدة اسكان اجتماعى، وايضا بناء100ألف وحدة سكنية لساكنى الاماكن الغير امنة.

وأضاف "راضي"، أن الاجتماع شهد أيضا عدة قرارات فيما يخص القطاع السياحي في مصر؛ نتيجة لتضرره من ازمة فيروس كورونا.
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