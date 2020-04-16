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فن

يارا تستعد لحفلة لايف على إنستجرام.. وتعد جمهورها بالمفاجآت

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة اللبنانية يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة بيضاء ساحرة.

وأعلنت يارا اليوم الخميس عن إقامتها بثا مباشرا على إنستجرام ستقوم فيه بمفاجأة للجمهور، حيث كتبت معلقة: "أسعَدَ الله صباحَكم بِكُلّ خَيْر
انتظروني اليوم رح كون معكم لايف على الإنستا ،متل ما طلبتوا منّي ، الساعة ١٠ بتوقيت دبي ٩ بتوقيت السعودية ،رح يكون فيه مفاجآت حلوة ورح نغنّي سوا".

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.


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