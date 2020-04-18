كل ما تريد معرفته عن الجر الأمامي والدفع الخلفي والرباعي ومميزات وعيوب كل منهما



تختلف السيارات في الكثير من المواصفات و الخصائص فيوجد سيارات دفع امامي و اخري دفع خلفي و ماركات اخري تطرح سياراتها بدفع رباعي 4x4 و يوجد الكثر من عاشقي السيارات لا يعرف الفرق بينهم و ما هي ايضا عيوب و مميزات كل نظام في هذا السياق سنطرح عليكم تعريف لكل ما سبق .





في بداية الامر يجب ان نعرف ان اكثر السيارات تكون دفع امامي فغالبا بنسبة 80 % من السيارات التي تشاهدها يوميا في الشارع تكون دات دفع امامي فهي الاسهل في الاستخدام اليومي اما الدفع الرباعي فنحتاجها في الصحراء لقدرتها الفائقة علي اجتياز الصحراء و الطرق الوعرة .



الجر الامامي :

الدفع الأمامي هو عبارة عن نظام من الأنظمة الموجودة في السياراة الخاصة بالدفع ووظيفته هي نقل الحركة من المحرك الى العجلات الامامية فقط بمعني ان العجلات الخلفية هي مجرد عجلات لا يوجد بها طاقة هي فقطتسير عليها السيارة و العجلات الامامية هي التي تجر السيارة , ويستخدم الدفع الأمامي غالبا في السيارات الصغيرة والمتوسطة .



مميزات الجر الامامي :

يتوفر الدفع الأمامي للسيارات على عدة ايجابيات وأهمها قوة العزم التي يمتاز بها نظرا لقرب المحرك وناقل الحركة من قوة الدفع , ويعتبر أنشط وأقوى في الاندفاع من الدفع الخلفي ,فالسحب من للأمام أسهل من الدفع للأمام ومن مميزاته أيضا فهو يعتبر اقتصادي للوقود أكثر من الدفع الخلفي

عيوب الجر الامامي :



مثل ما يتوفر الدفع الأمامي على ايجابيات عديدة يتوفر أيضا على سلبيات وأهمها , تلف سريع للكاردان أو مايطلق عليه العكوس وهي التي تربط ناقل الحركة بالعجلات , وغلاء الصيانة نتيجة صعوبة صيانة المشاكل التي تواجه المحرك بسبب ضيق حيز غرفة المحرك وذلك لوجود أنظمة التعليق والعكوس وناقل الحركة والمحرك كلها في الأمام , اضافة الى وجود ثباث أقل في الطريق مقارنة مع الدفع الخلفي وخاصة في نظام التوجيه حيث توجد صعوبة في توجيه السيارة عند الانطلاق بسرعة

– الدفع الخلفي :

وهو أيضا عبارة عن نوع من أنظمة الدفع في السيارة من اجل نقل الحركة من المحرك الى العجلات الخلفية للسيارة , لن نتكلم خلال هذا الموضوع عن أنواعه , ويستخدم في الغالب على السيارات الكبيرة والتي تحتاج الى ثباث أكبر من العادي والان لنتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات التي يتوفر عليها هذا النوع

مميزات الدفع الخلفي :

من أهم مميزات الدفع الخلفي هي اتزانه وثباثه على الطريق ويعتبر أقوى من الدفع الأمامي في التحمل ولاتوجد به مشاكل كثيرة ونادرا مايحتاج الى صيانة , وتعتبر صيانته قليلة الثمن ادا تمت المقارنة مع الدفع الأمامي ,

عيوب الدفع الخلفي :

ضعف عزم السيارة التي تتوفر على الدفع الخلفي , لكن شركات السيارات تعالج هذا المشكل بصنع محركات قوية ومتطورة , وأيضا استهلاكها أكبر للوقود , وأيضا من عيوبها هو ثقل السيارة.

اما الدفع الرباعي فيتم توزيع قوة المحرك علي الاربع عجلات مما يجعل السيارة اقوي و تستطيع اجتياز اصعب الطرق و التضاريس و اشهر الماركات المتاوفرة بدفع رباعي هي سيارات الجيب.