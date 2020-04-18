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فن

حمدي الميرغني يروي موقفا طريفا من كواليس اتنين في الصندوق.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم حمدى الميرغنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة من كواليس تصوير مسلسله القادم فى رمضان "إتنين فى الصندوق" .

فيما روى موقفًا طريفًا مع منتج المسلسل وكتب قائلًا: "اوس اوس وحمدى: عاوزين نعمل حاجه شبهنا ياريس، أستاذ عبد الله: شبهكم! يبقى تعملوا قصة كفاح عمال نظافه (المنتج الفرفوش رزق).

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

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