هاني رمزي يحتفل بعيد القيامة بصورة على انستجرام.. شاهد





ونشر هاني رمزي صورة له عبر إنستجرام احتفالها بعيد القيامة وعلق عليها قائلا "happy Easter #عيد_الربيع".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "كل سنة وأنت طيب يا فنان" و "كل عام وأنت بخير يا نجم" و "كل سنة وأنتوا طيبين".





كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

احتفل الفنان هاني رمزي بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.