بدون اهتزاز.. 5 نصائح للتصوير كالمحترفين بكاميرا الهاتف الذكي

أصبح الهاتف الذكي في متناول ملايين المستخدمين حول العالم بأسعار منافسة وإمكانيات حديثة، لاسيما الكاميرا حيث ينصب تركيز المستخدمين بشكل كبير على استخدام الكاميرا الخاصة بهاتفهم في معظم أمورهم اليومية.





ويسعي أغلب مستخدمي الهاتف لإلتقاط صور لتوثيق اللحظات المهمة في حياتهم سواء كانت الشخصية أو المهنية، حيث يشاركونها مع الأصدقاء والمتابعين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام، وغيرها من التطبيقات الشهيرة في مجال الدردشات ومشاركة الصور، حيث يؤكد الكثيرون من مستخدميها أنه كلما كانت جودة الصور المنشورة عالية كان ذلك عامل أساسي يساعد على إنتشارها بشكل كبير ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.









فيما يلى نستعرض لك بعض النصائح لكيفية تصوير الفيديو باحترافية على هواتف أندرويد:





1. قم بتنظيف عدسة الكاميرا:

أذا كانت العدسة الخاصة بكاميرا هاتفك متسخة، ستسمر الكاميرا في تصوير البقع الدقيقة الكائنة فوقها مهما كان نوع هاتفك ودقة الكاميرا، لذا إحرص على تنظيف عدسة الكاميرا باستخدام قطعة قماش قطنية ناعمة في كل مرة قبل بدء التصوير.





2. احصل على الإضاءة المناسبة:

التصوير بوجود إضاءة مناسبة سوف يمنحك صورًا أفضل بشكل عام من التصوير في أجواء معتمة أو ذات إضاءة قوية، لأن هاتفك سيواجه صعوبة في معالجة الصورة، لذا احرص على التصوير في أماكن معتدلة الإضاءة.





3. تفادي اهتزاز الهاتف:

يمضي الهاتف بعض الوقت بين تحديد الشاشة لوضوح الصورة أوتوماتيكيا والتقاطك للصورة، وينبغي في هذا الوقت الوجيز الحفاظ على ثبات الهاتف الذكي، لذا يمكنك استخدم الزر الافتراضي الموجود على الشاشة لالتقاط الصورة، وذلك بالضغط بشكل خفيف للغاية عليه لتفادي الاهتزاز، أو استخدم خيار المؤقت في إعدادت الكاميرا، لتثيت الهاتف بيديك دون حركة.





4. تثبيت وضعية الهاتف:

من أساسيات التصوير بكاميرا الهاتف الذكي، والتي لا يعرفها الكثيرين، هي وضعية أو طريقة إمساك الجهاز أثناء التصوير، حيث يجب أن يكون وضع الصورة دائما في وضع أفقي، إلا في حالة البث المباشر، لذا لا تصور بالمقلوب، وأجعل زر الصفحة الرئيسية جهة اليمين أثناء إلتقاط الصورة.





5. الاستعانة بتطبيقات تصوير خارجية:

تتمتع الهواتف الذكية بإمكانية توسيع إمكاناته التصويرية، وذلك من خلال تطبيقات الصور والتصوير الخاصة بالكاميرا، والمتوفرة في متجر التطبيقات الإلكترونية، لذا احرص على الإستعانة بأفضل هذه التطبيقات للحصول على صورة بجودة أعلى كالمحترفين.