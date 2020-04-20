الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامجها الرمضاني

أنهت شبكة الشباب والرياضة استعداداتها الأخيرة لإطلاق برنامجها الرمضاني السنوي " النجوم فى رمضان" اعتبارا من الأحد المقبل " ثالث أيام الشهر المبارك" .









وينتظر أن يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا على البرنامج في أولى حلقاته خلال الشهر الكريم للحديث عن كافة الملفات الرياضية واستعدادات مصر لاستضافة كبرى المنافسات الرياضية مستقبلا بخلاف ذكرياته الرمضانية.









والبرنامج من تقديم نجلاء عبدالبر ومحمد الليثي وريهام سويلم ويرأس تحرير البرنامج وليد قاسم.









وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية على مستوي العالم.



