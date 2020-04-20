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محافظات

إحالة العاملين بمركز شباب كفر مناقر للتحقيق لدخول مجموعة شباب للعب كرة القدم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:28 م
مركز شباب كفر مناقر
مركز شباب كفر مناقر
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور محمود الصبروط مديرعام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب ببنها للتحقيق وذلك لقيام بعض الشباب بدخول الملعب الخاص بالمركز بصورة غير شرعية "من فوق السور" للعلب كرة القدم مخالفين قرار رئيس الوزراء بشأن منع التجمعات خلال احتفالات شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال وكيل الوزارة أن البوابة الرئيسية للمركز مغلقة ودخل الشباب من خلال القفز من على أسوار المركز للدخول للملعب مشيرا إلى أنه تم التشديد على مدير مركز شباب كفر مناقر وجميع العاملين بالمركز سواء قوة مديرية أو عاملين بالمكافأة بالحضور غدا لمقر إدارة الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم بشأن الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي والإهمال والتقصير في أداء العمل ومخالفة التعليمات.


وأوضح أن المديرية تتابع جميع مراكز الشباب بالمحافظة من خلال العاملين بالمركز وكذلك متابعي الإدارات المديرية وبالنسبة لهذه الواقعة والتي يتضح فيها المركز مغلق وأن الشباب دخلو بطريقة غير طبيعة عن طريق القفز من خلال سوار المركز فهذا لايعفيهم من المسؤولية وبالتالي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين والمتابعين بالمراكز والإدارات.

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