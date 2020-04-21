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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تشكك في تقارير أمريكا عن تدهور حالة كيم جونج أون

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
شكك مسئول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء في التقارير الأمريكية، التي أشارت إلى تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. 

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مسئول إن الإدارة الكورية الجنوبية تشكك في التقارير الأمريكية حول صحة زعيم كوريا الشمالية. 

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية جيدة، وفق ما نقلته عن حكومته .

وكشفت مصادر مخابراتية أمريكية، عن تعرض الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لخطر بعد إجرائه جراحة في القلب. 

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإن مصادر داخل المخابرات الأمريكية، أشارت إلى تدهور حالة زعيم كوريا الشمالية، وهو ما يفسر اختفائه خلال الفترة الماضية. 

وقالت المصادر إن كيم غاب مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل الماضي ، مما أثار تكهنات حول سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بـ4 أيام في اجتماع حكومي.
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