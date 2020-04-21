رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.











ومن المقرر أن تغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، متجهة إلى بيروت، لعودة المصريين العالقين هناك، وتعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.











وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل، وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.









وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".









كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.