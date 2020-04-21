صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

نشرت النجمة صابرين صورة بوستر مسلسلها الجديد "ليالينا" عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت صابرين على البوستر الرسمى لمسلسل ليالينا المقرر عرضه فى رمضان 2020".





يذكر أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات.



المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق،

حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

