AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:42 م
صابرين
صابرين
Advertisements
محمد بدران

نشرت النجمة صابرين صورة بوستر مسلسلها الجديد "ليالينا" عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت صابرين على البوستر الرسمى لمسلسل ليالينا المقرر عرضه فى رمضان  2020".


يذكر أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات.

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق،

 حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس المشاهد الأخيرة لـ هبة عبد الغني في حكاية سنين وعدت بمسلسل إلا أنا.. صور

هبة عبد الغني توشك على الانتهاء من تصوير "ليالينا"

طرح البرومو الرسمي لمسلسل ليالينا لـ غادة عادل وإياد نصار

تامر مرسى ينشر برومو مسلسل "ليالينا" لعرضه فى رمضان

غادة عادل تروج لمسلسل ليالينا قبل عرضه في رمضان

صابرين تروج لمسلسل ليالينا قبل عرضه فى رمضان.. شاهد

ترشيحاتنا

بفيديو قصير .. إيناس عز الدين تشعل تيك توك.. شاهد

مش هتصدق.. الفنانة وفاء عامر عملت إيه في شم النسيم

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

أحلى من المطاعم .. 8 أسرار لتحضير الأرز باللبن في المنزل

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

السعودية تقرر تعديل أوقات حظر التجول في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو والحرير المنقط.. دارين حداد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي

بمناسبة عيد ميلادها الـ 94.. لقطات أرشيفية نادرة لملكة بريطانيا.. ويليام وكيت من أوائل المهنئين