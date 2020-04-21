حق الشعب..إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قنا

شنت الوحدات المحلية لمراكز قنا ونجع حمادي وأبوتشت، اليوم الثلاثاء،عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 28حالة تعدي.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 11 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي أبوتشت ونجع حمادي بمساحة اجمالية 1870 متر مربع و إزالة 2 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي بمساحة قيراط واحد و12 سهم، و إزالة 15 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمركزي قنا وأبوتشت بمساحة اجمالية 20 قيراط و11 سهم.





قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن حملات الإزالة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.



وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات و تطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مع تحويل المخالفات الي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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