واتساب يطلق ملصقات مصورة مع منظمة الصحة العالمية للوقاية من كورونا.. شاهد

أطلق تطبيق واتسآب WhatsApp مجموعة من الملصقات الجديدة، لمساعدة المستخدمين على تذكر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





وقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع تطبيق واتسآب لإنشاء بعض الملصقات المصورة على التطبيق ليتم استخدامها في المحادثات العادية بين المستخدمين، لتساعدهم على تذكر الإجراءات الوقائية للفيروس.





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وتحتوى الملصقات المصورة على رسومات لغسل الأيدي والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي،كما تذكر بممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى التعبير ومناقشة مشاعرهم أثناء فترة الحظر والعزل المنزلى.





ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية فإن منظمة الصحة العالمية وتطبيق واتسآب يأملان في أن تكون الملصقات مضحكة وتعليمية وعالمية، وتكسر اللغة، والعمر، والحواجز الأخرى، وتساعد الذين يشعرون بالعزلة والفردية والخوف.





وتتوفر الملصقات المصورة الآن داخل التطبيق،مع ملصقات أخرى مترجمة بعشرة لغات منها الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والألمانية والإندونيسية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية.





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