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تكنولوجيا

سلي نفسك.. أفضل تطبيقات للموسيقى أثناء العزل المنزلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:07 ص
تعرف على أفضل تطبيقات
تعرف على أفضل تطبيقات للموسيقى
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ندى على
بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والعزل المنزلى في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، يشعر الكثيرون منا بالملل بسبب البقاء لأوقات طويلة في المنزل. 

ومن الأشياء البسيطة التى تجعلنا نتغلب على الملل، وتقوم برفع معنوياتنا وإعطائنا طاقة إيجابية؛ خاصة لمواجهة الأخبار السيئة التى نستمع إليها طول الوقت، هى تطبيقات الموسيقى، والتى تحتوى على قوائم تشغيل تضم عدد هائل من الأغانى. 

ومن أفضل تطبيقات الموسيقى التى يمكنك استخدامها والتى تمد المستخدمين بتجربة ممتعة لتوفير أنواع كثيرة من الموسيقى والأغانى سواء كانت جديدة أو قديمة هى مواقع : 

- موقع Spotify 

ويقدم موقع Spotify عدد من العروض المختلفة والمميزة ، بالإضافة إلى تبنى حملات ترويجية  كعروض Spotify Premium المجانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الاشتراكات، والتركيز على المحتوى الحصري، وحصل على أكبر موقع من حيث عدد المشتركين في مواقع البث الموسيقى في العالم في عام 2019 . 

-Apple Music 

ويحتوى Apple Music على قوائم تشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني الممتعة والشيقة، بالإضافة إلى أنه يقوم بترشيح عدد كبير من الأغانى، ويمد المستخدمين بميزة الاستماع إلى البث المباشر لمحطات الراديو المحلية المختلفة حول العالم.   

وكانت شركة ىبل قامت بتحديث Apple Music بإطلاقها قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة، حيث تتألف من عشرات من الأغاني باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين. 

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