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تكنولوجيا

أغان جديدة لرفع المعنويات.. تحديث جديد لتطبيق Apple Music

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:59 ص
عرف على تحديث تطبيق
عرف على تحديث تطبيق Apple Music
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ندى على
قالت شركة أبل إنها قامت بتحديث تطبيقها Apple Music أبل ميوزيك بإطلاقها قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة. 

وتم إنشاء قائمة التشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني وذلك باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين، بالإضافة إلى قائمة تشغيل أخرى سوف تتضمن موسيقى لرفع الطاقة، ويفضلها المستخدمون في كل الأوقات، مع أجدد الأغانى الموجودة.

وتعتبر قوائم التشغيل الموسيقية المخصصة في التطبيق واحدة من العوامل الرئيسية التي ساعدت في التنافس بين Apple Music وموقع  Spotify للأغانى . 

وكانت أعلنت أبل عن مبادرة stay at home أو ابق  في المنزل، وذلك عن توفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية على تطبيق Apple Books المجانى. 

وذكر موقع 9to5mac أن تطبيق Apple Books قام بإرسال إشعارات للمستخدمين، يخبرهم بتوفير مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية المجانية للأطفال، وكذلك مجموعة من كتب تحتوى على وصفات الأطعمة، والألغاز.
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