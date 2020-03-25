أغان جديدة لرفع المعنويات.. تحديث جديد لتطبيق Apple Music

قالت شركة أبل إنها قامت بتحديث تطبيقها Apple Music أبل ميوزيك بإطلاقها قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة.





وتم إنشاء قائمة التشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني وذلك باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين، بالإضافة إلى قائمة تشغيل أخرى سوف تتضمن موسيقى لرفع الطاقة، ويفضلها المستخدمون في كل الأوقات، مع أجدد الأغانى الموجودة.





وتعتبر قوائم التشغيل الموسيقية المخصصة في التطبيق واحدة من العوامل الرئيسية التي ساعدت في التنافس بين Apple Music وموقع Spotify للأغانى .





وكانت أعلنت أبل عن مبادرة stay at home أو ابق في المنزل، وذلك عن توفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية على تطبيق Apple Books المجانى.



