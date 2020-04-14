بخطوات سهلة.. خفايا لا تعرفها في واتساب

يقوم باستخدام تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ورغم ذلك تنقصهم المعرفة الكافية بكل المزايا والخصائص التي يتمتع بها واتساب.





فالعديد من المستخدمين إما يقومون باستخدام نسخ غير محدثة من التطبيق، بالتالى يمنعون أنفسهم من الحصول على هذه الميزات أو أنهم يقومون باستخدام نسخ غير أصلية من التطبيق.









وذكرت صحيفة The Sun البريطانية عددا من المزايا التى يتمتع بها التطبيق، والتى لا يعرفها الكثير من المستخدمين وهى :





خاصية Fingerprint Lock أو القفل الإلكترونى لرسائل الواتساب





وتعمل ميزة Fingerprint Lock على كل هواتف آيفون وأندرويد، ولتفيعلها :

1- افتح تطبيق واتساب WhatsApp واضغط على الإعدادات

2- انتقل إلى الحساب ثم الخصوصية

3- سوف ترى بعد ذلك خيارا لقفل بصمة الإصبع اضغط عليه

4- قم بتشغيل ميزة إلغاء القفل بالبصمة وقم بتأكيد بصمة إصبعك

5- اختر فترة زمنية يتم فيها إجراء القفل الأوتوماتيكي









1- اضغط باستمرار على الدردشة التي تريد تثبيتها

2- ثم اضغط على أيقونة Pin التى تظهر في أعلى الشاشة

3- ولإلغاء تثبيت الدردشة، اضغط باستمرار عليها، ثم اضغط على أيقونة Pin لإزالتها.









والتى تعتبر نسخة معدلة ومتطورة من التطبيق الأصلى، وهى نسخة مجانية وتتيح تنزيل النسخة العديد من الميزات والخصائص وهى:

1- تثبيث خاصية Last Seen

2- إخفاء القصة اليومية أو Status

3- خاصية إخفاء الميكروفون الأزرق

4- خاصية إلغاء العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة

5- إلغاء حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شئ لإرساله

6- إلغاء حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتجيل شئ لإرساله



