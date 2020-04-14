AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بخطوات سهلة.. خفايا لا تعرفها في واتساب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:01 م
خفايا لا تعرفها في
خفايا لا تعرفها في واتسآب
Advertisements
ندى على
يقوم باستخدام تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ورغم ذلك تنقصهم المعرفة الكافية بكل المزايا والخصائص التي يتمتع بها واتساب. 

فالعديد من المستخدمين إما يقومون باستخدام نسخ غير محدثة من التطبيق، بالتالى يمنعون أنفسهم من الحصول على هذه الميزات أو أنهم يقومون باستخدام نسخ غير أصلية من التطبيق.  


وذكرت صحيفة The Sun البريطانية عددا من المزايا التى يتمتع بها التطبيق، والتى لا يعرفها الكثير من المستخدمين وهى : 

- خاصية Fingerprint Lock أو القفل الإلكترونى لرسائل الواتساب 

وتعمل ميزة Fingerprint Lock على كل هواتف آيفون وأندرويد، ولتفيعلها : 
1- افتح تطبيق واتساب WhatsApp واضغط على الإعدادات
2- انتقل إلى الحساب ثم الخصوصية
3- سوف ترى بعد ذلك خيارا لقفل بصمة الإصبع  اضغط عليه
4- قم بتشغيل ميزة إلغاء القفل بالبصمة وقم بتأكيد بصمة إصبعك
5- اختر فترة زمنية يتم فيها إجراء القفل الأوتوماتيكي


 1- اضغط باستمرار على الدردشة التي تريد تثبيتها 
2- ثم اضغط على أيقونة  Pin  التى تظهر في أعلى الشاشة
3- ولإلغاء تثبيت الدردشة، اضغط باستمرار عليها، ثم اضغط على أيقونة  Pin لإزالتها.


 والتى تعتبر نسخة معدلة ومتطورة من التطبيق الأصلى، وهى نسخة مجانية وتتيح تنزيل النسخة العديد من الميزات والخصائص وهى:
1- تثبيث خاصية  Last Seen
2- إخفاء القصة اليومية أو Status
3- خاصية إخفاء الميكروفون الأزرق
4- خاصية إلغاء العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة
5- إلغاء حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شئ لإرساله
6- إلغاء حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتجيل شئ لإرساله

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتسآب GB WhatsApp يتيح لك العديد من المزايا الخفية.. تعرف عليها

أنت فقط من يراها.. كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب؟

كيف تجعل رسائل الواتساب ببصمة إصبعك ؟

ميزة جديدة في واتساب .. تعرف على كيفية تفعيلها

ترشيحاتنا

احذر.. دراسة جديدة تثبت: الأحذية تحمل وتنقل فيروس كورونا

رئيس الزمالك القادم.. طارق حامد يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

السيسى يوجه القوات المسلحة بحماية مرتكزات الأمن القومي ومكتسبات الدولة

غسل موتى كورونا يثير جدلا.. وعلي جمعة يستند للفقهاء: يسقط في هذه الحالة

محافظ الإسماعيلية: هذه خطتنا لمنع رحلة اليوم الواحد في شم النسيم

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة