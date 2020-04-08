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تكنولوجيا

كيف تجعل رسائل الواتساب ببصمة إصبعك ؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:01 ص
كيف تجعل رسائل الواتسآب
كيف تجعل رسائل الواتسآب ببصمة إصبعك
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ندى على
يحتاج العديد من مستخدمى تطبيق واتسآب  WhatsApp  مزيدا من الخصوصية، في بعض الأحيان، لأسباب متعددة منها أن هذه الرسائل ربما تحتوى على معلومات مهمة، أو أنها قد تضع البعض في مواقف محرجة ، خاصة عندما تكون رسائل خاصة تسبب الإحراج عند رؤيتها، ويبحث البعض عن الحيل التى تمكنهم من إخفاء هذه الرسائل حتى لا يراها أحد ، ويبحثون عن كل الطرق الممكنة للحفاظ على سريتها. 

ويتيح تطبيق واتسآب ميزة  تأمين Fingerprint Lock  أو القفل ببصمة الإصبع لمستخدميه، وتعمل هذه الميزة الجديدة على كل هواتف آيفون وأندرويد. 


 وهذه الميزة ليست مرتبطة بقفل بصمة الهاتف، ففى بعض الأحيان عندما يكون هاتفك مفتوح أو مع شخص آخر فلن يستطيع أحد أن يفتح رسائل الواتساب لأنها غير مرتبطة بقفل الهاتف ككل؛ مما يتيح لك خصوصية أكبر.  

كيفية تفعيل خاصية  Fingerprint Lock أو القفل ببصمة الإصبع على هاتفك الأندرويد : 

ووفقا لصحيفة The Sun عليك التأكد أولا من تحميل أحدث إصدار لتطبيق واتسآب لهاتفك الأندرويد، وإذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، افتح متجر Google Play وحدد أحدث إصدار وقم بتنزيله مجانا، وتذكر أنه يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة في أي وقت.

ثم اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق واتسآب WhatsApp واضغط على الإعدادات
- انتقل إلى الحساب ثم الخصوصية
- سوف ترى بعد ذلك خيارا لقفل بصمة الإصبع  اضغط عليه  
- قم بتشغيل ميزة إلغاء القفل بالبصمة وقم بتأكيد بصمة إصبعك
- اختر فترة زمنية يتم فيها إجراء القفل الأوتوماتيكي


كيفية تمكين Fingerprint Lock أو القفل ببصمة الإصبع على هاتفك الآيفون :

وخاصية القفل ببصمة الإصبع هى خاصية متوفرة لهواتف آيفون  منذ فترة، ولتفعيلها عليك القيام ب : 

- افتح تطبيق واتسآب WhatsApp واضغط على الإعدادات
- انتقل إلى الحساب ثم الخصوصية
- في الأسفل، اختر قفل الشاشة
- يمكنك عندئذ اختيار إلغاء قفل WhatsApp باستخدام خاصية بصمة  اللمس أو خاصية التعرف على الوجه
- اختر فترة الوقت التى تريدها لقفل رسائل الواتسآب 

كيف تجعل رسائل الواتساب ببصمة إصبعك ؟
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