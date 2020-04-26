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تكنولوجيا

واتساب يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مكالمات مستخدميه

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:59 ص
واتسآب يتهم شركة
واتسآب يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مكالمات مستخدميه
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ندى على
أعلن تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك عن تصعيد دعوى قضائية ضد شركة NSO، الذى يتهمها بمراقبة مكالمات المستخدمين على التطبيق. 

ووفقا لموقع Engadget فإن تطبيق واتساب وجه اتهامات لشركة مجموعة NSO التكنولوجية وهى شركة إسرائيلية، والتى قامت باستخدام سيرفرات داخل  الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بالتجسس على مكالمات مستخدمى التطبيق، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم. 

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وقال المتحدث باسم شركة NSO إن الشركة لم تقم بالتجسس على مكالمات مستخدمى التطبيق، كما لم تقم باستخدام أو اختراق وحفظ أرقام هواتف المستخدمين داخل الولايات المتحدة. 

مجموعة NSO هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تتيح برامج تجسس التي يطلق عليها Pegasus وتقوم بمراقبة الهواتف الذكية عن بعد، وتأسست في عام 2010 وتقع في تل أبيب.

وفي شهر فبراير الماضى، اكتشف صحفى ألمانى يدعى جوردان وايلدون Jordan Wildon، أن كل محادثات المجموعات على تطبيق واتسآب يمكن الدخول عليها من خلال محرك البحث جوجل كروم. 

وتعتبر هذه القضية هى أكبر قضية اختراق بيانات شهدها تطبيق واتسآب منذ إطلاقه، حيث أدى هذا الاختراق إلى عدول العديد من المستخدمين عن تطبيق واتسآب واستخدامهم تطبيقات أخرى.  

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